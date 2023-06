Miriam Rodríguez, estelar como Anastacia con ‘One day in your life’

Si alguien quiere una lección de lo que es el twang, que vea esta actuación de Miriam Rodríguez. La concursante se confirma entre los favoritos para ganar la décima temporada de ‘Tu cara me suena’ con su intachable imitación de Anastacia con ‘One day in your life’. Por la voz, por la actitud, por los movimientos, este número es de 12.

El traje de la diva americana le ha venido impecable a Miriam. Podría hablarse del enorme parecido de la caracterización, desde sus gafas hasta su peinado. Sin embargo, su mérito ha estado en la personalidad que ha puesto sobre el escenario: poderosa, con control total sobre cada movimiento. Y, muy importante en la imitación, su sensualidad ‘gatuna’.

Ahí ha estado la otra clave: el twang de su voz. Es tan característico el sonido de Anastacia que el peligro de esta imitación era inmenso. Al contrario, Miriam lo ha convertido en un trampolín desde el que ha

disfrutado en un número entre el soul, el pop y el rock. ¡Dale al play y disfruta de esta actuación!

La reina de la clasificación general ha estado precedida de toda una superestrella: Gloria Trevi ha actuado y derrochado sensualidad junto a Josie, que se ha convertido en su pareja como Guaynaa cantando ‘Nos volvimos locos’.

Además, han contado con una puesta en escena a la altura: el plató se ha convertido en una playa y han estado rodeados de los bailarines del programa. ¡Visita histórica!