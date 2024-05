El plató vibra con la sensibilidad de Julia Medina como Pablo Alborán viajando a ‘Saturno’

Si ya es difícil para cualquiera imitar a Pablo Alborán, el reto es un desafío si se trata de una mujer quien lo intenta. Julia Medina se ha atrevido en Tu cara me suena 11 y no puede estar más contenta con el resultado. Ha gustado y se ha gustado cantando una balada tan intimista y sentida como ‘Saturno’, cambiando el registro pero no el nivelón con el que ha empezado la Gala 8 gracias a Miguel Lago y Soraya Arnelas como Ricchi e Poveri con ‘Sarà perché ti amo’.

¿Qué ha sido lo más difícil para Julia? Lo cierto es que todo: la voz, la actitud, la caracterización… De hecho, ha sido su primer cambio de sexo en Tu cara me suena. Por eso, calcar el sonido de Alborán era un casi imposible. Sin embargo, ella ha conseguido parecerse y mucho, especialmente en su vibrato y en su sensibilidad.

En cuanto al físico, el clonador ha dotado a la cantante de una sorprendente musculatura. Lo que Julia ha aportado es la mirada seductora y la energía del malagueño para acabar enamorando a todos. Todo el plató se ha llenado de luces para ella… y la concursante ha terminado la actuación visiblemente emocionada. ¡Dale al play y disfrútalo!