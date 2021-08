Recordando a Pepa Aniorte, concursante de la sexta edición de ‘Tu cara me suena’

Pepa Aniorte fue una de las integrantes de la sexta edición de ‘Tú cara me suena’. La actriz, conocida por sus papeles en series como ‘Con el culo al aire’ o ‘El incidente’, se puso a prueba en sus dotes no solo como actriz, sino también como cantante.

La adaptación de Pepa fue espectacular, ya que no tardó en acostumbrarse a los constantes cambios de sexo. Estas imitaciones suponen un esfuerzo extra, pero siempre proporcionan momentos increíbles a ‘Tu cara me suena’. En su experiencia particular, ella tuvo que imitar a David Bisbal, un artista complicado por su gran talento y actitud en el escenario.

Finalmente, tal y como dice, gracias a mucho entrenamiento y dedicación. la actriz consiguió clavar todos y cada uno de los movimientos que David Bisbal hacía en 'Corazón latino'.

La actriz impresionó a todos con su transformación en Paulina Rubio y la interpretación de su tema ‘Lo haré todo por ti’. Su coreografía y gestos hicieron recordar en todo momento que en el escenario estaba la verdadera Paulina Rubio. Dicha actuación fue la ganadora de la primera gala de la sexta temporada.

Pepa Aniorte sorprendió al ponerse en el papel de Geri Halliwell con su canción ‘Look at me’. Todo un reto debido a lo singular de la cantante y el cambio de idioma, pero resuelto a la perfección por la actriz.

Una actuación que sin duda dejó impactados a todos fue ‘Vivo cantando’ de Salomé. La actriz se supo meter en su papel para trasladarnos a la canción que dio el primer puesto por segunda vez en la historia del Festival de la Canción en 1969.

La actriz no solo actuó en solitario, también lo hizo acompañada, en este caso, de Tamara para interpretar ‘Celos’. Un momento inolvidable en el programa, en el que la cantante de la canción interpretó su tema junto a la concursante de 'Tu cara me suena'. La garra de ambas sobre el escenario convirtió en mágica la actuación.

Pepa consiguió un sexto puesto en el programa y demostró todo su potencial durante cada gala en la sexta edición de 'Tu cara me suena'.