El día más especial de Melani: sopla 18 velas tras un momento inolvidable

Melani nos ha dejado a todos boquiabiertos en esta décima gala de Tu cara me suena con su imitación de Shakira. El propio Manel Fuentes, que es muy fan de la cantante colombiana, ha asegurado que ha sido la mejor imitación que ha visto de ella.

Después de que el jurado valorase su espectacular actuación, Manel Fuentes le ha propuesto un juego a la benjamina: debía adivinar si las canciones de Shakira que sonaban habían salido antes o después de su nacimiento.

La gran sorpresa ha sido que, la última canción no era un tema de la cantante colombiana, si no… ¡cumpleaños feliz! El equipo ha sorprendido a Melani con una tarta por su 18 cumpleaños.

Melani se ha mostrado muy emocionada por la sorpresa y ha pedido un deseo antes de soplar las velas. Por supuesto, no lo ha contado, si no corre el riesgo de que no se cumpla. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo de arriba!