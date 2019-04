Lady Gaga le otorga a Ruth Lorenzo la victoria en la primera gala de 'TCMS'

La primera gala ha dejado el listón muy alto para la cuarta temporada, que acaba de comenzar repleta de grandes momentos. Ruth Lorenzo ha sido la ganadora tras su magnífica actuación de Lady Gaga. La murciana ha arrancado fuerte y se ha posicionado como una gran rival, a juzgar por la reacción de sus compañeros, que se han levantado para abandonar el plató al término de su actuación. "Si llego a saber esto, no me apunto", decía El Sevilla.

El cantante de los Mojinos Escozíos no ha tenido la misma suerte. El Sevilla ha hecho desaparecer su barba y nos ha transportado a Venecia a través de su imitación de David Summers , cantante de Hombres G, pero se ha tenido que conformar con la última posición. Por su parte, Ana Morgade nos ha transmitido una gran fatiga con su 'Walking on sunshine'. "No he hecho más ejercicio en toda mi vida", confesaba nada más terminar su actuación de Katrina.

Falete clamaba al mundo 'Te amo' a través de su imitación de Umberto Tozzi. Tan visceral como es, ha tenido que contener su expresión y contagiarse de la dejadez que marcaba su personaje. "Es un mérito muy grande", le ha dicho Lolita. En cuanto a Vicky Larraz, la cantante no nos ha dejado indiferentes con su 'Solo le pido a Dios' de Ana Belén. la cantante no nos ha dejado indiferentes con su 'Solo le pido a Dios'

Adrián Rodríguez se ha convertido en un 'teenager' y se ha metido en la piel de Justin Bieber , con baile incluido. Ángel Llàcer, que se ha declarado 'believer', se ha propuesto que sea el ganador de esta edición de 'Tu Cara Me Suena'. De momento, apunta maneras. Silvia Abril se ha contagiado de un acento italiano para imitar a Rafaela Carra. Lolita ha querido salir en defensa de su actuación. "No es fácil tener esa sincronización de piernas sin desafinar y haciéndolo bastante bien". Aun así, se ha quedado en un cuarto puesto.

Edu Soto ha tenido la actuación más comprometida de esta gala. Al cambio de sexo se unía la presencia de la hermana de la artista imitada. El concursante ha hecho una gran actuación interpretando a Rosario Flores. Si bien Lolita ha insistido en que tiene que mejorar el baile. Pablo Puyol nos ha conquistado con su carcajada en su imitación de Maroon 5. De ahí, que se haya quedado a las puertas de ser el ganador de la primera gala. La actuación también le ha servido para llevarse unos cuantos piropos de Shaila Dúrcal y el beso de Carlos Latre .