TU CARA ME SUENA - GALA 1 - TEMPORADA 4

Àngel Llàcer ya ha asegurado que quiere que Adrián Rodríguez gane esta edición de 'Tu cara me suena' ya que en esta ocasión quiere que sea un hombre el ganador. Para su primer papel Adrián se ha convertido en el ídolo de adolescentes Justin Bieber con el tema 'Where are Ü now'.