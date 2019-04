TU CARA ME SUENA - GALA 1 - TEMPORADA 4

Ana Morgade afirma que quiere sorprender a la gente y ha empezado con un tema lleno de energía como es el 'Walking on sunshine' interpretado por Katrina and The Waves. Una actuación que la ha dejado casi sin aliento. El jurado ha aconsejado a la actriz que siga trabajando la respiración a la hora de cantar.