Silvia Abril se convierte en Rafaella Carrá para interpretar '¡Qué dolor!'

TU CARA ME SUENA - GALA 1 - TEMPORADA 4

Hemos querido arrancar esta edición con una actuación de las de no olvidar, la de Silvia Abril que ya pasó por el programa imitando a Tata Golosa y esta vez ha vuelto a arrasar en el escenario en el papel de otra italiana como es Rafaella Carrá. Podemos decir de Silvia que es una de las concursantes más nerviosas del programa y le ha costado controlar su locura en el escenario de 'Tu cara me suena' interpretando '¡Qué dolor!'. La humorista tiene claro a qué ha venido al programa: "Soy la reina de la disco y quiero ser la reina de Tu cara me suena". Por el momento, ha inaugurado el jurado y ya les tiene en el bote.