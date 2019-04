El beso entre Mónica Naranjo y Edurne o el pezón de Toñi Salazar suben la temperatura en la gala de duetos de 'Tu cara me suena'

Todo empezó con la controvertida actuación de Llum Barrera y Carolina Ferre emulando al dúo ruso t.A.T.u donde sus integrantes se besaban mientras interpretaban All The Things She Said.

Esto desencadenó un derroche de amor entre todos los presentes en la gala donde, sin lugar a duda, Mónica Naranjo fue la más afortunada llevándose besos de Edurne, Edu Soto, Francisco, Angy y, hasta, Melody.

Éstas últimas también nos dejaron un momento muy subidito de tono sobre el escenario haciendo de Lady Gaga y Christina Aguilera. Aunque quien remató la noche fue el despiste de Toñi Salazar y pezón a lo Sabrina.