Ángel Llácer le da un lametazo a Flo por sorpresa

TU CARA ME SUENA - GALA 8

Florentino Fernández estaba muy metido en su papel de Paquita la del Barrio y por eso, le pide a Ángel un beso, porque estaba celoso de Llum. En un principio, Ángel no quería porque no se fiaba de Flo, pero al final, ha sido el miembro del jurado de Tu cara me suena quién le ha dado el lametazo a Flo. Este se ha quedado alucinado.