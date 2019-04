Oriol confiesa que se siente solo y desplazado por sus compañeros

Siguiendo todos los pronósticos, el equipo gris ha resultado vencedor en la prueba clasificatoria. Esto resulta un duro golpe para Oriol y Alejandro, que se enfrentarán en el primer cara a cara del programa durante la Última Oportunidad. Ignorando la presencia de Oriol, los aspirantes comentan los errores cometidos por el equipo naranja y expresan sus deseos de que el catalán abandone el concurcurso. "Me siento solo y un poco desplazado, pero yo me lo he buscado", afirma un derrotado Oriol.

Publicidad