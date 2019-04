Marcel: "Voy a joder a Alejandro, la cesta más difícil será para él"

Marcel utiliza sus privilegios para vengarse de Alejandro

Marcel ve en su privilegio la ocasión perfecta para vengarse de Alejandro. El alemán da a su compañero la cesta más complicada de todas, algo que a Alejandro no le pilla por sorpresa. El valenciano ya está cansado de las acusaciones de su rival. “Te estás equivocando y mucho, no me metí con tu madre. Ya empieza a cansar el tema”, se queja Alejandro.