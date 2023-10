“Me he puesto nerviosísimo”: Alejandro dice adiós a The Floor tras caer contra Jorge

Después de derrotar a Eduardo Grimaldi y a Josu, Alejandro ha decidido seguir jugando y ha retado a Jorge. Quizás porque en la categoría de razas de perros no se siente tan seguro o porque sabe que su rival defiende una temática que no era la suya propia.

Jorge ha heredado de Leticia la categoría de orígenes de famosos, una temática muy amplia que genera cierto desconcierto en el tablero. A pesar de poseerla tan sólo una semana, Jorge ha tenido tiempo de preparársela… ¡Así lo ha demostrado al inicio del enfrentamiento!

Alejandro ha comenzado el duelo más dubitativo y se ha atascado con varias imágenes. ¡De hecho, ha perdido valiosos segundo al pensar en un momento que no era su turno! Finalmente, el profesor no ha conseguido remontar y ha sido Jorge el que se ha llevado la victoria. El paso de Alejandro por The Floor acaba aquí, pero puede estar muy orgulloso de los cinco duelos que ha ganado.