Las emotivas palabras de despedida de Alberto: “Esto me ha dado muchas ganas de seguir adelante”

Después de haberse coronado en diez duelos a lo largo de estas semanas, Alberto no ha logrado superar su undécimo enfrentamiento contra Claribel en la categoría de hobbies. El actor de doblaje se ha atascado en los últimos segundos y eso ha sentenciado su final en el juego.

Claribel ha saltado de alegría al descubrir que heredaría 37 casillas del tablero, pero no ha podido evitar acercarse a Alberto para darle un abrazo. “Muy contento de que te lo lleves tú, de verdad. Defiéndemelo bien”, le ha dicho el actor de doblaje.

Manel Fuentes ha hecho un repaso de todo lo que ha conseguido Alberto en el programa y todos sus compañeros lo han ovacionado para darle la despedida que se merecía. ¡Sin duda, su racha va a ser muy difícil de superar!

“He disfrutado como un niño. Hacía tiempo que no me lo pasaba así y me ha dado muchas ganas de seguir adelante”, ha querido recalcar Alberto antes de abandonar el plató. ¡Te echaremos mucho de menos!