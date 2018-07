Carmen Lomana: "Serafín me motivó para seguir entrenando y no desistir"

REACCIONES TRAS EL ESTRENO DE 'SPLASH! FAMOSOS AL AGUA'

Carmen Lomana, próxima concursante de 'Splash!', nos cuenta sus reacciones tras el exitoso estreno del programa. La empresaria dice no tener rival "cualquiera lo hace mejor que yo" pero ganas no le faltan, ya ha saltado desde el trampolín de 7,5 metros aunque aún no sabe cómo va a sorprendernos. Carmen confiesa que tiene hacer frente a un trauma de cuando era pequeña.