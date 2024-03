El despiste de Óscar que podría costarle la ventaja en El Rosco: “Casi no pongo ni las manos”

David Fernández ha demostrado ser un auténtico jugador de Pasapalabra, arrasando en el Uno de Cuatro musical, pero en La Pista no ha tenido la misma suerte. Ya es tradición que Silvia Abril no le deje opción de victoria adivinando las canciones, y esta vez no ha sido de otra forma.

Aunque David no ha tenido apenas oportunidad de jugar en La Pista, Óscar le ha consolado recordándole su hazaña en el Uno de Cuatro. Regocijándose de que a él le había regalado 28 segundos y que La Pista da solo 5, su duelo con Moisés ha comenzado y… ¡no se ha dado ni cuenta!

“Estaba pensando en la tontería que había dicho”, ha advertido Óscar cuando le ha llegado el turno para adivinar la canción. Pasándole el testigo a su rival, el concursante se ha llevado un susto y además ha perdido la prueba. “Casi no pongo ni las manos”, ha asegurado. ¡El karma ha sido instantáneo!