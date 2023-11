El cariñoso reencuentro de Roberto Leal con Ana Guerra: “Noto cierto resplandor en tu mano”

A Roberto Leal se le ha iluminado la cara cuando ha dado la bienvenida a uno de los nuevos invitados. En este caso, invitada: ¡Ana Guerra visita Pasapalabra! “¡Qué ilusión!”, ha afirmado la cantante, que ha manifestado “las ganas” que tenía que participar en el programa. Además, ha ‘culpado’ al presentador de haber tardado tanto.

“Ya te vale no invitarme hasta ahora”, le ha dicho Ana. Sin embargo, Roberto ha contraatacado: “Madre mía, no me hagas hablar que enseño el grupo de WhastaApp”. Siguiendo este pique entre risas, el presentador ha destacado que “hacía mucho tiempo ya” que no se veían, atribuyéndolo a que ella está “ocupadísima”. “Como tú”, le ha respondido la invitada.

Esta charla ha sido sólo el reencuentro, y Roberto ha dejado un tema pendiente de hablar con Ana: “Noto cierto resplandor en tu mano”. Se refería a su compromiso con Víctor Elías, que ambos anunciaron hace apenas un par de semanas luciendo alianzas en sus redes sociales.

Por eso, el presentador ha felicitado a la pareja, que curiosamente se va a enfrentar en Pasapalabra al estar en equipos contrarios. Seguro que los duelos en La Pista van a dar mucho que hablar. De momento, ¡revive este reencuentro tan bonito entre Roberto y Ana!