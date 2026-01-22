Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Mercedes había conseguido que Roberto Leal le invitase a una cena tras su victoria jugando al golf. Sin embargo, lo que no se esperaba es que, pese a haber sido la ganadora, fuese a sufrir otra sorpresa envenenada.

El presentador le ha llevado a vivir una experiencia de lo más surrealista: una cena en el cielo de Marrakech. Subidos a una especie de grúa que elevaba la mesa y la cocina, él y su madre tenían la oportunidad de disfrutar de una experiencia gastronómica única.

Sin embargo, tal y como ha dicho el propio Roberto: “No podemos tener más mala suerte”, ya que han tenido que lidiar con una terrible tormenta eléctrica que les ha arruinado por completo la velada. ¡No te lo pierdas!