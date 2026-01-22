Antena3
Mejores momentos | 21 de enero

Roberto Leal y Mercedes sufren en su experiencia gastronómica más aterradora: “Lo he pasado muy mal”

Lo que iba a ser una velada espectacular ha terminado siendo inolvidable, en el mal sentido de la palabra.

Mercedes había conseguido que Roberto Leal le invitase a una cena tras su victoria jugando al golf. Sin embargo, lo que no se esperaba es que, pese a haber sido la ganadora, fuese a sufrir otra sorpresa envenenada.

“¡Qué buena soy!”: el increíble pique de Roberto Leal y Mercedes en su reto de golf

El presentador le ha llevado a vivir una experiencia de lo más surrealista: una cena en el cielo de Marrakech. Subidos a una especie de grúa que elevaba la mesa y la cocina, él y su madre tenían la oportunidad de disfrutar de una experiencia gastronómica única.

Sin embargo, tal y como ha dicho el propio Roberto: “No podemos tener más mala suerte”, ya que han tenido que lidiar con una terrible tormenta eléctrica que les ha arruinado por completo la velada. ¡No te lo pierdas!

El increíble espíritu de superación de Mercedes: “Estoy orgullosa de mí misma”

Nos vamos de madre

“Esto se trata de que lo superes tú”: Mercedes lleva a Roberto Leal en quad por el desierto

