Arturo Valls recuerda su viaje al amazonas: "Hubo momentos delicados"

No le vemos cantando, ni bailando, ni mucho menos, presentando. O puede que si… Arturo Valls muestra su cara más solidaria en un documental centrado en la reforestación y en la lucha contra la depredación en el Amazonas: "Nos hemos ido al pulmón de la tierra. Hemos ido a observar y a disfrutar de esa naturaleza tan abrumadora y tan bella. Pero por otro lado, para ver la problemática que tiene el Amazonas. El mundo no va a ser como lo conocemos. Pero el mensaje tiene que ser así de claro. Dentro de 40 años no vas a poder comer cosas que salgan del mar".

'La selva de cristal' es el nombre del documental en el que ya trabaja Oxizonia, la ONG ilicitana de la que el actor es embajador. Un trabajo rodado en 12 días en plena selva amazónica, dirigido por Gerardo Olivares y que verá la luz muy pronto.

Pero la aventura no se iba a quedar sólo ahí. Para el también protagonista de la serie 'Dos años y un día', disponible el 3 de julio en Atresplayer Premium, el equipo de Mundo Brasero tenía preparado una serie de pruebas en Aventura Amazonia, Cercedilla, que el actor tenía que superar entre pregunta y pregunta. Algo que ha pillado por sorpresa a Valls: "¡Ya estamos!".

Entre árboles y tirolinas, Arturo ha recordado su experiencia conociendo de cerca el problema de la tala ilegal y ha contado los problemas con los que se encontró: "Hubo momentos delicados. Las tribus indígenas no contactadas, también hay veces que son un poco hostiles y hubo algunos momentos delicados".

El humor es una de las grandes cualidades del productor. Así lo ha demostrado en Aventura Amazonia: subiéndose a árboles de más de 13 metros de altura, lanzándose de tirolinas de 15 metros de longitud y contando anécdotas de su viaje a Perú: "Me explicaron cómo hacer fuego. El palo, la frotación... Estuvo el hombre diez minutos frotando y hubo un momento que saqué el mechero y le decía: ¿no es más práctico?".

Subirse a las copas de los árboles para Arturo Valls ya no es lo mismo: "El Amazonas era muy intenso".

La fundación Oxizonia, nacida en 2006, ha pasado de reforestar más de 150.000 árboles hasta la fecha en Perú; a más de 20.000 en Jumilla (Murcia), Crevillent y San Vicente del Raspeig, Alicante.