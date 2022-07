Alerta por la plaga de jabalíes en España: "Arrasan con los campos y atacan al ganado"

Nerea, pastora, agricultora y ganadera, lleva las riendas de su baserri (caserío) en Elgoibar (Gipuzkoa). Cuida de su enorme huerta y alimenta al ganado ovino y bovino. Está desesperada y angustiada porque lleva años sufriendo a los jabalíes. Insiste en que este año está siendo especialmente complicado porque casi todos los meses se encuentra con jabalíes o con su huella. De hecho, hace pocos días observó a una familia de dos adultos y unas 8 crías. Los jabalíes han entrado tantas veces a su campo que Nerea ha tenido que instalar un alambrado más consistente para que no lo puedan levantar escarbando la tierra. Además no hace mucho, Nerea se llevó un gran disgusto. De sus diez vacas que iban a parir, siete tuvieron un aborto. Ella asegura que no es casualidad y que podría ser consecuencia de los jabalíes, que se cuelan para beber el agua y comer el grano del mismo comedero que sus vacas. Si uno de esos jabalíes está infectado puede dejar las bacterias en el agua o en la comida y de ahí transmitirlas al animal.

Marcos, veterinario clínico rural, advierte que los jabalíes pueden transmitir varias enfermedades como la tuberculosis, la triquinosis e incluso la peste porcina, por eso es necesario llevar un control de su población. "Están perdiendo el miedo" asegura el veterinario cuando le preguntamos por los ataques a personas o a animales. En Ferrol (Galicia), Patricia paseaba con su perro cuando a lo lejos vio una sombra pequeña, que se acercaba a toda velocidad, pensó que era un perro, pero cuando se quiso dar cuenta vio que era un jabalí que la atacó. "Estoy viva gracias mi perro", aseguraba Patricia. El del Ferrol, no fue un accidente aislado, el último ha ocurrido hace unas semanas en una playa de Alicante donde una mujer de 67 años fue atacada por un jabalí que salió del agua y le mordió en la pierna.

Ataques de los jabalíes y accidentes provocados por ellos

En Cataluña el jabalí ha provocado 4000 accidentes de tráfico. El informe de Ponle Freno-Axa de Seguridad Vial asegura que se ha disparado hasta casi un 50% el número de siniestros en los que está presente este animal.

En Idiazabal (Gipuzkoa), un jabalí ha atacado a un rebaño de ovejas latxas que estaban pastando en el campo. Un momento que ha sido captado con un móvil donde se ve que el jabalí se adentra en un prado y empieza a perseguir al ganado de corderas de cría, hasta que una de ellas se queda rezagada y el jabalí la ataca, mientras las demás consiguen escapar. Así nos lo cuenta Juanjo, pastor y dueño del rebaño. "Era un pequeño rebaño de unas 35 cabezas", comenta el pastor guipuzcoano que a los pocos días del ataque se le murió otra oveja. No se había dado cuenta de que el animal tenía un colmillo clavado del jabalí.

El jabalí se ha convertido en una amenaza. Su población se ha duplicado en muchos puntos del país. En Gipuzkoa, por ejemplo, se ha triplicado en la última década y se ha cuadruplicado en los últimos 20 años. En Bizkaia cazan cerca de 3000 jabalíes por temporada para intentar equilibrar la población de este mamífero. Una situación que según los expertos debe de controlarse y si en algunos puntos del país no tienen depredadores, muchos ven una buena solución las batidas de las cuadrillas de cazadores.

Txus es el responsable de una de las cuadrillas de Tolosaldea, en Gipuzkoa. Aseguran que en muchos puntos de la provincia vasca son los únicos que pueden conseguir el equilibrio de este animal en el medio ambiente. Las batidas que hacen las cuadrillas de cazadores se realizan en dos partes. En primer lugar, un grupo reducido de unos seis u ocho cazadores realizan un avistamiento de la zona donde se han visto los diferentes grupos de jabalíes. Después colocan los puestos de caza. En último lugar la cuadrilla de más de diez cazadores ayudados por sus perros localizan a los animales y le dan caza.