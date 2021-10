Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno, talents del equipo de Alejandro Sanz, han interpretado 'Almost is never enough', de Ariana Grande, en La Gran Batalla de 'La Voz'.

Los cuatro artistas han dejado sin palabras tanto a los coaches como a los asesores con su puesta en escena y sincronía de voces sobre el escenario.

Cuando ha llegado el turno de las valoraciones, una muy emocionada María José Llergo, asesora de Pablo Alborán, no ha dudado en hacerle una confesión a Karina que ha sorprendido a todos. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba !

