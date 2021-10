Carlos, Karina, Alice y Miguel cantan 'Almost is never enough' en La Gran Batalla de ‘La Voz’

Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno han unido sus voces a la perfección y han realizado una impresionante versión del tema 'Almost is never enough' de Ariana Grande.

Los cuatro talents del equipo de Alejandro Sanz han llegado con mucha fuerza a La Gran Batalla y dispuestos a darlo todo para pasar a la siguiente fase de Asaltos.