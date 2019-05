Las Audiciones a ciegas de 'La Voz Senior': cuatro programas llenos de talento, sorpresas y emoción

Pablo López: "Se me hace difícil no pulsar"

Pablo López ha sentido que las Audiciones a ciegas dehan sido muy complicadas para él. Pensar en los talents y en su familia es muy duro en las ocasiones en las que los coaches no pulsan el botón de su sillón. Los cuatro programas han sido muy intensos con mucha emoción y sorpresas inigualables.

Gonzalo Fernández: "Cuando volví de la mili nadie se acordaba de mí"

volvió a renacer en el escenario de 'La Voz Senior' viviendo una de las mejores experiencias de su vida. El talent mallorquín interpretó ‘Quién piensa en ti’, uno de los clásicos de los años 80 en España que nos ha llevado a realizar un maravilloso viaje al pasado durante las Audiciones a ciegas. No logró pasar a la siguiente fase del programa pero, antes de su despedida, pudo compartir un momento inolvidable con David Bisbal . Juntos cantaron 'En la casa de Inés' , la canción de Guaraná, grupo del que Gonzalo era su productor musical.

David Bisbal conectó de manera especial con Blanca Villa que, confesó que su interpretación de 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado era fabulosa. "Maravillosa voz", así conseguía el coach almeriense a la talent onubense en su equipo. Además, juntos interpretaron el tema 'Vibro' y consiguieron brillar en el plató de 'La Voz Senior'.

La Tata: "¡Estoy disfrutando como un cochino!"

La Tata fue la primera talent en estrenar el plató de 'La Voz Senior'. El carisma de la sevillana conquistó a los cuatro coaches que no dudaron en realizar un pleno y girar los cuatro sus sillones. Antonio Orozco fue el escogido por La Tata e incluso, le plantó un beso en la boca para celebrar su entrada en el equipo del catalán.

José María Guzmán: "Estos nervios me recuerdan a mi paso por Eurovisión"

Uno de los talents que más no hizo cantar fueque, con una trayectoria profesional fantástica, viene dispuesto a revolucionar el programa. El talent madrileño inauguró el equipo de Pablo López tras una brillante interpretación de 'Señora azul' un tema que ya cantaba con su grupo, 'Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán'.

El rock and roll no tiene edad y si no, que se lo digan a Marcelo Gómez, que dejó a los cuatro coaches en shock tras interpetar a los pies de una batería, 'Unchain my heart'. El aspirante sevillano nos demostró su gran talento para la música y fue Antonio Orozco el elegido para ser el coach de su equipo: "¡Tengo tanto que aprender de ese hombre!", confesó el catalán.

Charles Rolle: "Pasé dos años tumbado en una cama"

También descubrimos grandes historias de superación con Charles Rolle , un talent que no se rindió en el mundo de la música tras sufrir un grave accidente que lo dejaría en silla de ruedas. El aspirante de origen estadounidense sorprendió con una gran interpretación de 'Purple rain' de Prince y enamoró a Paulina Rubio , que le incorporó de inmediato en su equipo: "Haremos una de las mejores experiencias de nuestras vidas".

Antonio Orozco: "Ha sido un final de fiesta perfecto"

Finalmente, tras cuatro programas, las Audiciones a ciegas llegaron a su fin, el último en cerrar su equipo fue Antonio Orozco pero, lo realizó por todo lo alto. Los D'Orlando , los últimos talents que incorporó a su grupo, conquistaron a todos con su versión de 'Lágrimas negras'. Además, la fiesta final corrió a cargo de los cuatro coaches que decidieron acompañar a los cubanos con una versión inigualable del tema de Bebo Valdés con El Cigala. ¡Revive el momentazo!

Así han completado sus equipos: