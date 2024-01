Laura gasta todos sus comodines porque no se fía de Marcos: “Es que me los va a quitar”

Laura ha caído en varios “Pierde turno” durante el panel. Ha querido utilizar todos sus comodines porque Marcos tiene el “Me lo quedo” y sus intenciones desde el inicio del programa es ir a por todas sin remordimientos.

Laura ha explicado que Marcos no iba a tener piedad: “Al inicio me ha dicho que va a ser malo”. Jorge asombrado después de las palabras de Laura ha alabado su decisión: “Qué bien has hecho entonces porque no es habitual utilizar el Supercomodín de esa manera”

Finalmente, Laura se ha quedado sin comodines, pero ha resuelto el panel con 400 euros. Sigue en primera posición con un marcador de 1.437 euros. ¡Laura se distancia y parece la favorita para jugar la final de La ruleta de la suerte!