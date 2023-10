Joaquín pilla a Jorge Fernández en un descuido: “Esto demuestra que no me escuchas”

Comienza La ruleta de la suerte un día más con el Rule Var a punto. El panel va sobre una canción que tanto Jorge Fernández como Joaquín comentan a la par.

“¿Qué has dicho? Estaba concentrado en mis cosas y he oído una risita del público…” se excusa Jorge Fernández.

Joaquín ha aprovechado la ocasión para responder al presentador: “No, nada. Esto demuestra que no me escuchas”. No te pierdas la respuesta del presentador a tal ‘acusación’.