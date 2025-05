“Esto sí que sería un mundo perfecto, que resolvieras ahora”: Vicky brilla con un panel de 1.625 euros que le coloca en primer puesto

¡Vicky ha dejado a todos boquiabiertos! La concursante ha caído en la primera parte del Gran premio: una Tablet valorada en 1.250 euros. Y aunque parecía que su suerte iba a acabar ahí porque ha rozado el Pierde turno, se ha librado de un buen disgusto y ha caído en los 75 euros que ha multiplicado x2 poniéndose con 475 euros.

Pero su racha ha seguido, porque ha caído en la segunda parte del Gran premio y solo le faltaba resolver para tener la Tablet que tanto quería en sus manos. Para asegurarse del panel, ha comprado la vocal “I” y se ha lanzado a resolver: “Esto sí que sería un mundo perfecto, que resolvieras ahora”, comentaba Jorge Fernández.

Y es que, ¡qué mejor mundo que uno con 1.625 euros que te llevas con un solo panel! La concursante ha conseguido adelantar a su compañero Joaqui, que también está haciendo unas jugadas de escándalo, poniéndose con 2.125 eurazos.

La que no está teniendo la misma suerte es Laura, que todavía no ha tenido oportunidad de tirar. ¿Se producirá algún giro? No te pierdas la jugada de Vicky.