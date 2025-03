“Mi abuela me va a matar”: A Yaiza le superan los nervios y no consigue resolver el gran panel de 1.825 euros

¡Yaiza está que se sale! La concursante ha conseguido caer en los 1.000 euros y sin quererlo. Aunque Yaiza se ha coronada como la concursante que cae en las mejores casillas y se libra de las peores, este momentazo ha superado todos los demás.

Por si eso era poco, también ha caído en la Segunda parte del premio. ¡Vaya tiradas! Primero los 200 euros, después los 1.000 y ahora el gran premio… ¿qué más queda?, porque vaya bote ha acumulado en un abrir y cerrar de ojos.

Con 1.625 euros ha seguido tirando porque aun no se sabia la respuesta y es que, aunque tenía mucho dinero, el panel no daba muchas pistas. Ha estado a punto de caer en la Quiebra y en el Se lo doy, pero se ha librado de las dos ¡Qué suerte la suya!

De lo que no se ha librado es de perder el turno porque la letra que ha dicho no estaba en el panel: “Mi abuela me va a matar”, ha dicho Yaiza. Y es que su abuela no va a ser la única, porque su compañera Pati estaba que no daba crédito con que no se supiese el panel.

Yaiza podría haber conseguido un panelazo, pero los nervios han podido con ella y no lo ha terminado de conseguir. Aun así, lo ha dado todo hasta el final y aunque haya perdido la oportunidad de sumar 1.825 euros a su bote, lo ha hecho con una sonrisa. Y es que esa es la mejor actitud para afrontar el concurso y la vida.

Todavía queda mucho concurso por delante y muchas oportunidades para remontar este panel, pero de momento, ¡no te pierdas esta gran jugada!