¿Cómo afronta Joaquín su retirada del fútbol? Así nos lo ha contado

El protagonista de 'Joaquín, el novato' se ha convertido en una leyenda en la historia del fútbol español. Joaquín Sánchez cuelga las botas tras 23 años dedicado a su pasión. El capitán del Betis fue desvelando sus sensaciones sobre su retirada como profesional en 'La penúltima y me voy'.

El futbolista ha vivido unas última temporadas llenas de altibajos y así lo demostró en las conversaciones que mantenía con su mujer, Susana Saborido. En febrero de 2022, con los ojos empañados, Joaquín se sinceraba con su compañera: "No quiero sentir que sobro", alegaba el capitán Bético ante Susana Saborido al descubrir que su papel en el equipo había cambiado.

Ese sufrimiento también lo compartía Susana Saborido, a la que vimos llorar durante la final de la Copa del Rey que ganó el Betis en 2022 al ver que Joaquín Sánchez no salía como titular en un partido tan importante. "Me da pena que no salga Joaquín", aseguraba una emocionada Susana al ser consolada por su hija Daniela.

"Si no juego sufro y sé que es ley de vida"

Un cambio de rol que le hizo pensar mucho al capitán verdiblanco, desde esos momentos en los que se sinceraba con Susana Saborido a las charlas que mantenía con su representante, en el que las palabras de Pellegrini sobre él le hicieron firmar un año más por el Betis.

En una comida sellaron la renovación junto al presidente del Betis, Ángel Haro y el vicepresidente José Miguel López. Durante el almuerzo, Joaquín Sánchez se confesaba con Haro, "me ha costado aceptar el rol en el equipo", afirmaba el capitán sobre su renovación en 2022.

Unos sentimientos ante los que Joaquín Sánchez llegó a decir que "le dolía hasta el alma", entre lágrimas al pensar en poner fin a su carrera deportiva.

Una complicada decisión que el futbolista ha afrontado este 2023 anunciando su retirada del Betis tras 23 años de carrera deportiva y dos Copas del Rey en su palmarés. Joaquín Sánchez se ha convertido en el segundo futbolista que más partidos ha disputado en la Liga, con 615 encuentros a sus espaldas y siendo un referente en el mundo del fútbol. El domingo 4 de junio, Joaquín Sánchez colgará sus botas, pero no su arte.