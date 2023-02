Aurelio Sánchez se sincera con sus hijos: “Ricardo era mejor jugador que Joaquín”

Ricardo, el hermano de Joaquín le hace una pregunta a su padre sobre quién de los dos hermanos tocaba mejor la pelota, “tanto rollo que se pega este” le dice Ricardo al referirse al capitán del Betis.

“A mí me vais a perdonar, pero a mi esa pregunta no me hace gracia” les responde Aurelio a sus hijos. Joaquín le pide a su padre que se moje, a lo que el cabeza de familia contesta, “Digo más veces que tú eras mejor que este” le dice su padre a Ricardo.

Joaquín Sánchez confiesa que siempre se dice que hay un hermano mejor que el otro, “en este caso es verdad, yo he visto jugar a mi hermano Ricardo y ha sido un puto espectáculo” afirma el futbolista.

Ricardo se define como un jugador más completo que Joaquín, “no llegó a ser futbolista porque tenía más noche que Batman” asegura Joaquín sobre los motivos por los que su hermano no triunfó en el mundo del fútbol.