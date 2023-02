Así comienza Joaquín con ‘La penúltima y me voy”: “Si no os gusta me podéis decir qué cagada”

“Yo estoy feliz” asegura Joaquín Sánchez al hablar de lo que ha supuesto para él formar parte de ‘La penúltima y me voy”. El futbolista nos asegura que descubriremos todo lo que hay en su vida en este programa desde su infancia a su éxito en el mundo del fútbol.

Un recorrido que nos mostrará quién es Joaquín Sánchez, su gente y su mundo, “os voy a enseñar quién soy yo” confiesa el presentador de ‘Joaquín, el novato’.

Además, nos deja una advertencia, “lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, pero si no os gusta me podéis decir que cagada, pero yo creo que lo vais a disfrutar”. Así comienza ‘La penúltima y me voy’ con Joaquín Sánchez.