El pescado siempre al punto: Así lo explica Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha explicado que la gracia del pescado o del marisco es encontrar el punto perfecto. No le pasa como a la carne, pues si alarga el tiempo de cocción, ya no resulta igual de delicioso. Como dice el cocinero, no es que esté malo, pero no está exquisito.

A Arguiñano le interesa y se muestra preocupado en que los platos que elaboremos resulten siempre de 10, por eso, este tipo de consejos son los más sabios. El pescado hay que cocinarlo en poco tiempo, y las gambas o langostinos se cuecen con el calor residual de la cazuela.

¡No te pierdas sus consejos!