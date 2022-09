La clave de Arguiñano para darle mayor sabor a las comidas

Muchas de las comidas que hacemos hoy día incluyen el ajo entre sus componentes. Pero hay a su vez mucha gente a la que no le gusta tanto el sabor que deja y, por ello, prefiere no incluirlo. Para esas personas, Karlos Arguiñano ha traído la solución.

El alimento que recomienda el cocinero son los ajos tiernos. Que no son más que el ajo inmaduro, la planta cosechada antes de que desarrolle lo que, comúnmente, conocemos como el ajo.

Según Arguiñano, esta hortaliza no tiene tanto sabor como produce el ajo normal, sino que le da el toque necesario para que las comidas sean lo más deliciosas posibles. Por tanto, sirve tanto para las personas a las que les gusta el ajo, como a las que no. Si no lo has probado, ¿a qué esperas?