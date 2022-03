El mensaje de Karlos Arguiñano sobre la invasión de Rusia a Ucrania: "Para Putin"

Me gustaría mandarle un mensaje a Putin confiesa Karlos Arguiñano en su programa, si pudiera le diría "para, no ves que todo mundo estamos de no a la guerra, por favor, Putin" asegura el cocinero vasco al hablar de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Seguro que entre los tuyos también hay un montón diciendo que te estas pasando, no puede ser" aseguraba Karlos Arguiñano cuando hablaba de la situación de la población que ha tenido que huir del país.

"Las armas me echan para atrás" confesaba Karlos Arguiñano.