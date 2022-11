Las supersticiones de Mercedes Milá: “Si veía a alguien en el plató con una prenda amarilla iba directa a él, así soy de animal”

Joaquín le pregunta a Mercedes Milá sobre si es una persona muy supersticiosa. La presentadora relata la anécdota de llamar a su programa la edición 12 + 1, “eso me lo pegó Ángel Nieto”.

Mercedes Milá se sincera con Joaquín, “yo hacía ver que era supersticiosa porque me divertía mucho, me gustaba ver las reacciones de la gente y los consejos que me daban” asegura la invitada de ‘Joaquín, el novato’.

El futbolista le pregunta sobre una manía, “¿y el color amarillo?”. La presentadora se sincera ante esa superstición, “yo llegaba antes del programa y si veía a alguien entre el público de amarillo iba a por él”.

Ante esa manía, Joaquín le pone en un aprieto a Mercedes Milá, “si yo hubiera salido de amarillo, me abrías hecho cambiarme de ropa”, pregunta el futbolista. “Por supuesto, soy así de animal y de tonta” confiesa la presentadora.