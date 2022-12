Joaquín Sánchez desvela sus temores con el diseñador: “Samuel, mi matrimonio está en tus manos”

Joaquín Sánchez llega al taller de Vicky Martín Berrocal con una idea sobre el traje que le gustaría diseñar para su mujer Susana Saborido. El futbolista empieza a preparar el diseño junto a Samuel González y Paqui Rubio.

“Mi matrimonio está en tus manos” le dice el novato al diseñador ante el reto que tienen por delante. “Madre mía, me estás dejando toda la presión” asegura Samuel González ante la responsabilidad de hacer un traje para Susana Saborido.

Joaquín está preocupado sobre si su diseño le gustará o no a Susana y muestra sus miedos en el programa, “cómo no le guste me va a colgar por los pies” afirma el novato.

El futbolista propone sus ideas ante el traje que quiere para su mujer, un diseño ceñido, largo, con algo asimétrico y con un toque andaluz, flores. ¿Le gustará el traje que Joaquín diseña para Susana Saborido?