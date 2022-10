“Te has ‘cagao’ en mí”: Rosario desvela a Joaquín las primeras palabras de Lola Flores tras verla actuar

La hija de ‘La Faraona’ ha asegurado que el primer día que actúo no dejó a su madre ir a verla para que no se desbordara todo. Rosario Flores le cuenta emocionada a Joaquín Sánchez que los años más bonitos de su carrera fueron en los que sus padres disfrutaron del éxito de sus tres hijos: Antonio, Lolita y Rosario.

La cantante ha destacado la etapa de éxito de la que disfrutó junto a su hermano Antonio Flores. Ser hija de dos estrellas como Lola Flores y ‘El Pescailla’ le ha venido muy bien porque sino no tendría la energía que tiene como artista. “Me siento una Gipsy Funky, al haber mezclado mis raíces”.

El primer día que Lola Flores fue a verla, Rosario la escondió en una obra, “le dije no vienes que me quitas el protagonismo”, los llevé a un sitio para que nadie los viera, asegura la artista. La hija de ‘La Faraona’ ha confesado las primeras palabras de Lola Flores tras verla sobre el escenario: “Te has ‘cagao’ en mí”, le dijo su madre.

La artista asegura que su madre siempre mostró mucho respeto y admiración por lo que ella hacía, asegurándole que si hubiera nacido en su época habría hecho una música muy parecida a la suya.

Para Rosario, el apoyo de su madre a cualquier artista era fundamental, a Lola Flores le gustaba ayudarlos y aconsejarlos en el complicado camino de la música. “¿Me habría apoyado a mí?”, pregunta Joaquín Sánchez a la invitada.