La declaración de intenciones de Mercedes Milá a Joaquín: “No empieces a hacerme la pelota, porque eso no es bueno”

Joaquín Sánchez comienza con mucho respeto la entrevista a Mercedes Milá. El futbolista habla sobre Scott, el perro de la presentadora que se pasea plácidamente por el plató e intenta recibir los consejos de la invitada para convertirse en un gran entrevistador.

“Lo primero que tienes que hacer es mirar a los ojos” le asegura Mercedes Milá a Joaquín Sánchez para enfrentarse a una persona a la que hay que entrevistar.

La periodista también le aconseja al novato que intente que el personaje se sienta a gusto. “Contará lo que no quiere contar si esa persona tiene el estado de ánimo apropiado” apunta Milá.

La invitada de ‘Joaquín, el novato’ no se considera cañera, puntualiza que solo sacan sus preguntas más duras sin seguir todo lo que se ha preguntado en la entrevista. “Voy al grano, no me gusta nada que se me enrollen” afirma Mercedes Milá sobre cómo son sus entrevistas.