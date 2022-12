¿Visten los alumnos de manera correcta en los centros escolares?

Las chicas van con pantalones 'cortitos', ellos con camisetas de tirantes con calzoncillos por fuera e incluso con pantalones rotos. De esta manera visten muchos de los estudiantes que cada día acuden a los centros escolares de nuestro país. Aunque para ellos es una forma normal de vestir, para los padres y personal de los institutos no lo es tanto. "La niñas, sobre todo, van muy escotadas y ropa muy ajustada. Así parece que en lugar de 14 años tengan 25", dice una madre.

El llevar uniforme sería una posible solución a esto, pero es una solución que no convence a todos. Los jóvenes directamente lo rechazan "cada uno debería vestir como quiera", afirma uno de ellos. Los padres, por su parte, tiene opiniones diferentes "los uniformes vienen bien a los padres, aunque a mí no me gustan", dice una madre. Hay algunos centros que prefieren aconsejar a sus alumnos cómo deben ir vestidos antes de imponerles un uniforme.

La directora del instituto Lope de Vega de Madrid, reconoce que ha tenido que llamar la atención a más de una chica por su atuendo, "más alumnas que alumnos. Le tuve que decir, mira es que lo que llevas puesto cabe en una caja de cerillas".