Santiago Abascal: "No me tomaría un café con Iglesias"

Era una de los momentos más esperados de la entrevista. En un momento de distensión, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha aprovechado para preguntar al líder de Vox, Santiago Abascal, si se sentaría a tomarse un café con Pablo Iglesias.

"No me lo tomaría con Pablo Iglesias", ha respondido un firme Abascal. "Representa justo todo lo contrario a lo que pienso y pone en cuestión temas que para mi no son cuestionables como la Unidad de España y la libertad', ha concluido.

Te puede interesar:

Vox plantea ilegalizar a Podemos por no defender la unidad de España