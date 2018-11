Rosa Aguilar, sobre el impuesto a las hipotecas: "La crisis la pagamos los ciudadanos y ya es hora de que paguen los bancos"

Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, se ha tomado 'Un café con Susanna' para tratar distintos tema de la actualidad. Considera que la detención de un francotirador que pretendía atentar contra Pedro Sánchez se ha producido porque las amenazas iban más allá de una bravuconada: "Dice que no iba en serio pero tenía un arsenal de armas en su casa", señala. Espera que la Iglesia se niegue a enterrar los retos de Franco en la madrileña catedral de La Almudena. "Las catedrales son lugares de recogimiento y la Iglesia tiene que dar un paso adelante y no mantener esa posición de que no va con ella", lamenta.

Cree que la decisión del Tribunal Supremo de atribuir al cliente el pago del impuesto de las hipotecas, que ha sido rectificada por el Gobierno, "ha sorprendido incluso a los bancos" por su naturaleza laxa. Afirma que la última crisis económica la pagaron los ciudadanos "y ya es hora de que paguen los bancos".