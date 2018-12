¿Qué le preguntaría el prestigioso periodista Mariano Guindal a los líderes políticos?

Mariano Guindal, uno de los periodistas españoles cuyas preguntas han cambiado el curso político en varias ocasiones, ha lanzado cuatro cuestiones para los líderes políticos del panorama actual. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le preguntaría qué piensa hacer para evitar que el presidente de la Generalitat siga llamando a la violencia y a qué espera para aplicar el 155. Al líder del PP, Pablo Casado, le preguntaría si estaría dispuesto a recomponer el bloque constitucional que se rompió con la moción de censura y si ha llegado el momento de cambiar la estrategia con Cataluña.

Pensando en clave de Ciudadanos, Guindal preguntaría a Albert Rivera si estaría dispuesto a recomponer el pacto de legislatura que en su día pactó con el señor Sánchez. "Le diría si es factible que en la próxima legislatura haya una coalición PSOE Ciudadanos que centre la política", señala. También tiene clara la cuestión que le plantearía a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos:¿Por qué Vox es menos democrático y constitucional que Podemos?.

"Conté en exclusiva que Carrero Blanco había muerto en un atentado de ETA, pero era becario y no me creyeron"

El periodista le ha contado a Susanna algunas de las anécdotas más sonadas de su trayectoria." Siempre se dice que el Gobierno de Felipe González expropio a Rumasa pero realmente le quitaron las deudas que tenía y las pagamos los españoles con nuestros impuestos", asegura. Ha recordado cómo una pregunta qué hizo al entonces ministro Miguel Boyer cambió la historia de Rumasa. "Le dije en rueda de prensa que qué pasaba con Rumasa y me respondió que si no le aportaban las auditorias mandaría a los inspectores del Banco de España. Con esa respuesta salí corriendo a la redacción y se publicó la noticia rápidamente".

Ha recordado también cómo siendo aún un becario informo al periódico de que Carrero Blanco había sido asesinado en un atentado de ETA pero no le creyeron."Les dije que había hablado con el cura que dio la extrema unción al presidente del Gobierno pero no me creyeron", asegura.