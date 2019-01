Meritxell Batet: "Que el PP le dé carta de naturaleza a Vox ha trascendido en toda Europa"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha mostrado tajante en 'Un café con Susanna' sobre la negativa del Gobierno a que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación. "El referendum de autodeterminción no se va a dar. No se puede dar, no se permite en el marco constitucional y esa es la diferencia respecto al PP", señalaba.

"El PP y Vox se han sentado a negociar para suprimir las autonomías"

Asegura que el PSOE deja al margen de la negociación "todo aquello que no responde al marco estatutario actual". Se ha referido, en contraposición, al hecho de que el PP se haya sentado a negociar con Vox "la supresión del título octavo de la negociación con Vox en el que se habla de la supresión del estado de las autonomías".

Mantiene que el hecho de que "la derecha española haya dado carta de naturaleza a la extrema derecha ha trascendido a nuestras fronteras y ha habido eco en toda Europa". "Es una cuestión de fondo que afecta a toda Europa", apunta.