Montero asegura que el PSOE "se ha movido hasta 5 veces para intentar un acuerdo con Unidas Podemos". Sobre el movimiento de Albert de Rivera señala que ya se le trasladó que se cumplían las condiciones que había puesto, por lo que no entiende que exigiera esos puntos para abstenerse cuando ya se acataban.

La ministra de Hacienda señala que Pablo Iglesias no creía en un gobierno de coalición en el que no estuviera dentro. "La idea de gobierno de Unidas Podemos no coincide con nosotros. Ellos proponían que la escuela de 0 a 3 años estuviera residenciada en la presidencia cuando para ellos era esencial que se llevara en el Ministerio de Educación". "Empezar la negociación hablando de sillones, estructura de Gobierno y ámbitos de competencia no fue el mejor camino", añade.

Asegura que entiende el hartazgo de la ciudadanía ante unas nuevas elecciones y destaca que desconocía que a través de la web del INE puedes conseguir que no te envíen propaganda electoral. "Espero que no haya muchas personas que hagan uso de ella", destacaba.

Desconoce cuándo se formará el Gobierno ante el nuevo panorama en el que todo indica que se celebrarán nuevas elecciones. "Espero que en febrero o marzo podamos estar hablando de los presupuestos generales del Estado", añade.