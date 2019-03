José Luis Leal, exministro de Economía: "Lo mejor sería que Puigdemont renunciara a la DUI, y pienso que va a intentar políticamente aplazar la decisión"

Ante este éxodo preocupante de empresas todo lo que se le ocurre decir a Oriol Junqueras es que "es una decisión de carácter temporal". ¿Es así, es solo temporal? En Quebec emigraron 700 empresas, se habló del "efecto Montreal" y la mayoría no han vuelto.

José Luis Leal asegura que "no es temporal, ya que la diferencia entre estar en España o estar en Cataluña en caso de independencia es fundamental porque los bancos no tendrían el apoyo del Banco Central Europeo y los depositantes no tendrían las garantías que tienen ahora". Además, afirma que "no es algo que se revuelva en tres días". Aunque sí que piensa que podrían volver en caso de que no se produjese la independencia.

Preguntado por la sensibilidad del mundo financiero por su rápida actuación al conocerse la posible independencia de Cataluña, Leal se reitera en el "apoyo del Banco Central Europeo". Susanna le pregunta si Artus Mas conocía todo esto en el año 2015 cuando en un meeting aseguraba que los bancos jamas se irían porque tendrían mucho que perder, y a Griso le consta que en las últimas horas Mas ha llamado a algún directivo de la banca y le ha dicho "no os podéis ir". José Luis Leal afirma que "si no lo sabían, tenían que saberlo", además añade que "primero dijeron que no se irían de Europa, pero sabían que no era cierto".

La salida de CaixaBank y Sabadell ha generado un efecto dominó, y muchas empresas están sopesando irse de Cataluña. Este fin de semana ha habido mucho movimiento en las notarias, algunas han estado de guardia. Los presidentes de Freixenet y Naturhouse acudieron el pasado domingo a la multitudinaria manifestación. Bonet aseguró que "sería una catástrofe económica para Cataluña, España y Europa", por su lado, Revuelta afirmó que "no podemos vivir con enfrentamientos porque ya está bien de de crear brechas sociales".

¿Por qué es un problema para las empresas la independencia catalana? "Las grandes empresas quieren un marco regulatorio estable y seguro", asegura el exministro de Economía y Hacienda. Además, "las empresas pequeñas catalanas tienen el 70% de su negocio dentro de Cataluña, pero las grandes empresas de Cataluña lo tienen fuera".

Las empresas si se salen de la Unión Europea se verían sometidas a una nueva política de aranceles y perderían los acuerdos con los otros países del entorno. "La salida de la Unión Europea significa que Cataluña se considera un país externo y su problema es que le tienen que aplicar el arancel común exterior de la Comunidad Europea", explica José Luis Leal.

Ahora mismo preocupa mucho a los empresas la inseguridad jurídica y más porque el Govern ha pactado con una formación de extrema izquierda como es la CUP. Este grupo ha explicado su idea de "control financiero".