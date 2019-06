Joaquín Leguina: "Ciudadanos está tirando el prestigio y los votos que han tenido"

Sobre Ciudadanos opina que traicionan las bases sobre las que se fundamentó el partido."Cambian de estrategia cada 6 meses y eso no puede ser", destaca. Alude a un artículo de prensa que dice que el partido de Albert Rivera puede acabará como el de Rosa Díez: "Van por ese camino. Están tirando el prestigio y los votos que han tenido", lamenta Leguina.

Asegura que Pedro Sánchez nunca le ha defraudado pero siempre ha pensado en contra de él. Sobre su supuesta alianza con Unidas Podemos destaca que Pablo Iglesias está a favor de un referéndum de separación en Cataluña y eso puede traer muchos problemas al Gobierno.

En opinión de Leguina Vox no es un partido de extrema derecha. "Usted acaba de entrevistar a Rocío Monasterio. Yo conozco a esa persona, es una arquitecta de prestigio y no he escuchado nada que haya dicho que es de extrema derecha", destaca.