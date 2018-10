Ignacio de La Torre, economista: "El principio del fin del dinero barato ha llegado"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

El economista Ignacio de la Torre es optimista en torno a la situación de la economía española. No considera "preocupante" que España pase de crecer un 3% a un 2,5. "Hay desaceleración pero no es preocupante porque no dependemos de la deuda, vivimos del ahorro español, no del extranjero". Señala que la española es una economía que va a crecer menos pero con riesgos más acotados. Subraya que España ahorra más de lo que invierte y no depende de los flujos extranjeros como sí lo hacía en 2008. Cree que a partir del tercer trimestre del próximo año comenzarán a subir los tipos de interés. Recomienda que quienes tengan una hipoteca a tipo variable la pongan a tipo fijo para tener controlados los riegos. "El principio de fin del dinero barato ha llegado", ha señalado de la Torre.