Borrell: "No quiero un secretario general del PSOE que sea un 'hombre de paja' de ningún poder territorial"

"Vaya un día que he escogido yo para venir a una entrevista", así ha comenzado Josep Borrell su entrevista en 'un café con Susanna'. El PSOE vive una crisis interna histórica después de que este miércoles 17 miembros de la Ejecutiva Federa del partido presentasen su renuncia para forzar la salida del secretario general, Pedro Sánchez. Lejos de ocurrir esto, César Luena afirmó que Sánchez no se sentía destituido y los fieles al líder optaban por un Congreso Extraordinario.

Esta crisis se agudizó en la mañana del miércoles cuando salía a la luz una conversación privada entre Felipe González y Pedro Sánchez en la que según el expresidente, el líder actual del PSOE le habría confesado que en una segunda investidura de Mariano Rajoy se abstendría. González decía ayer sentirse "engañado".

"Quiero un PSOE en el que sus dirigentes no hayan hecho más que medrar en el partido"

Josep Borrell se ha mostrado crítico con estas palabras del exdirigente: "A mí no me interesan las conversaciones privadas del señor González no creo que sea un argumento político. Lo importante son las resoluciones del Comité Federal. ¿Las conoce Felipe González? ¿conoce las decisiones del Comité Federal que hay que respetar y que él no respeta?". De esta forma, el exministro socialista recuerda que "se le puede criticar muchas cosas a Sánchez, pero él ha hecho lo que le mandató el Comité Federal".

Borrell ha expresado con claridad cuál es el PSOE que el quiere: "Quiero un PSOE unido, fuerte, que no sea una confederación de partidos regionales. Que el Secretario General tenga autoridad y autonomía, que no esté continuamente puesto en cuestión por los líderes territoriales. Que sea capaz de volver a forjar una alianza entre las clases medias y las clases populares que es la base de la socialdemocracia y que sus dirigentes no sean, casi todos, gente que no tiene o tienen muy poco 'background' profesional e intelectual. Que son endogámicos, que han emergido del aparato y que no han hecho nada más en la vida que medrar en él".

El político catalán ha puntualizado que "no quiero un secretario general del PSOE que sea un 'hombre de paja' de ningún poder territorial".

Sobre las opciones a seguir ahora dentro del PSOE, el exministro socialista dice que "tras escuchar a unos y otros decir que hay que crear una gestora me parece que no está en los estatutos" y añade, "cuando en la Ejecutiva hay la mitad más uno de vacantes, en este caso las hay contando a los muertos, dice que el Comité Federal debe convocar un Congreso Federal". Borrell apostilla que "les guste o no les guste hay que convocar un Comité Extraordinario".

El exministro de Obras Públicas ha criticado que los 'barones' críticos que han expresado en varios platós de televisión su malestar con la postura de Pedro Sánchez no lo hicieran en el Comité Federal. De hecho, Borrell fue de las primeras voces que reclamó una abstención del PSOE, sin embargo, dice: "el Comité Federal me dijo que 'no' y yo me callé" e incide, en que respetar las resoluciones de este órgano "exige conocerlas y no ponerlas en cuestió".

En este sentido el apunta que lo "lógico" es que tras la decisión del Comité Federal que rezaba votar 'no' a Rajoy habría que haber pedido al secretario general "que haga su trabajo. Que negocie, que vea. Si no estuviésemos embarcados en una lucha por el poder, lo lógico es que el Comité Federal dijese: vamos a explorar qué alternativas hay, si las encuentra las trae y si no decidimos si hay una abstención o terceras elecciones".

Además ha vaticinado que "la izquierda no volverá a gobernar si no es capaz de buscar una convergencia entre los que votan a PSOE y Podemos".

Durante la entrevista también se ha abordado el tema de Cataluña. Borrell se ha mostrado afectado con ello: "España tiene un gravísimo problema territorial con Cataluña, con unos partidos políticos en Cataluña que están dispuestos a llevar la confrontación con el Estado hasta las máximas cotas de inestabilidad".