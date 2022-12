La última palabra de Bretón

Esta fue la última declaración de Bretón en el juicio contra él:

"Agradecer a todos el enorme trabajo que han hecho. Soy completamente inocente de los hechos que me quieren inculpar y solamente quiero añadir que es verdad que no soy inteligente, lo reconozco, por eso le tengo que agradecer a la acusación particular que igual que ella me ha dicho que mi declaración era mi propia tumba simplemente unos matices: Tanto ella como la Fiscal saben que mis declaraciones han sido siempre las mismas y que las únicas 3 contradicciones según ellos, si hubieran más hubiera sacado más.

Yo no puedo luchar con lo que han dicho, tú has dicho... Dicen lo de la hoguera y el humo está ahí. El tema de las pastillas, si yo las tuviera y las pudiera enseñar fisicamente para mi sería más más cómodo. Y el tema de mi hermana que yo le había dicho una hora, una hora más o menos, eso (no importa).



¿Ella (la abogada de Ruth) puede garatizarme todas y cada una de sus acusaciones como ha hecho mi letrado? En ninguna

Y solo recordar que hoy a 8 de julio hace 16 meses que su madre Ruth Ortiz declaró en Huelva que los niños llevan 5 meses desaparecidos y hoy ya hace 21 meses y a día de hoy es increible que no sepamos donde están mis hijos".