Un testigo dice que el secuestrador de Ciudad Lineal tiene acento extranjero

Tres niñas ya han sido secuestradas en Madrid por un hombre del que no se tiene demasiada información. Los vecinos del distrito de Ciudad Lineal están atemorizados y preocupados, mientras que la policía redobla sus esfuerzos por intentar localizar a este sujeto.

Las pistas sobre las que trabajan los investigadores no son demasiadas y el hecho de que las niñas secuestradas sean pequeñas y el secuestrador las drogue, hace que no puedan dar demasiados datos fiables. En Espejo Público hemos hablado con un testigo del último secuestro, ocurrido en la calle Luis Ruiz. Emilio y su mujer aseguran que vieron al que podía ser el secuestrador un día antes merodeando por la tienda donde luego desaparecería la pequeña. "Este hombre estaba en un coche semiescondido mirando a la tienda", aseguran. "Se acercó a la niña y le dio unas pulseras de gomitas y se reía".

Emilio afirma que en un principio no le dio demasiada importancia pero que luego se fijó más y vio que era "alto, canoso, con un pantalón vaquero y una camisa blanca. Le oí hablar y para mí que tenía acento búlgaro o rumano, no se. No hablaba bien español", dice.