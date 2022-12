Ryanair desmiente que doblara el precio de los billetes tras el accidente de Santiago

La agencia de comunicación que lleva la cuenta de Ryanair en España ha asegurado, mediante un email a Espejo Público, que es "rotundamente falso" que la compañía aérea dobLara los precios de los billetes tras el accidente de tren de Santiago de Compostela.

Uno de los familiares de las víctimas, Ángel Pinacho, cuya madre falleció en el accidente, relató en Espejo Público su experiencia cuando decidió comprar sendos billetes de avión para acudir a Santiago el día de la tragedia. "Tengo que decir que yo no he mentido en lo que dije. Aporté la documentación que tengo que son tres emails y hay una parte que es cuando nos ponemos en contacto con Rumbo telefónicamente y nos dicen que Ryanair había modificado las tarifas. Nosotros no tenemos medios, y en esos momentos tampoco estas para grabar una conversación, pero me consta que Rumbo sí graba todas sus conversaciones, con lo que imagino que, llegado el momento, podrían rescatar esa lamada", afirma telefónicamente a Espejo Público.